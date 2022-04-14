LC SHIB (LC) Tokenomie

Ontdek belangrijke inzichten in LC SHIB (LC), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens.
USD

LC SHIB (LC) Informatie

LC is a token built on the Solana blockchain, focused on powering the new secure platform called DegenSafe. The launchpad based on this token will serve as fuel for creating memecoins, supported by the latest anti-rug, anti-bot, and anti-scam features. The main goal of LC SHIB is to enhance the market with tools that protect traders, their funds, and make meme culture truly safe. The protection fund or scam wall only fuels the LC token itself.

Officiële website:
https://degensafe.fun

LC SHIB (LC) Tokenomieen prijsanalyse

Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor LC SHIB (LC), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token.

Marktkapitalisatie:
$ 2.28M
Totale voorraad:
$ 999.87M
Circulerende voorraad:
$ 938.09M
FDV (volledig verwaterde waardering):
$ 2.43M
Hoogste ooit:
$ 0.00898244
Laagste ooit:
$ 0
Huidige prijs:
$ 0.00242759
LC SHIB (LC) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases

Inzicht in de tokenomie van LC SHIB (LC) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn.

Kerncijfers en hoe ze worden berekend:

Totale voorraad:

Het maximum aantal LC tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt.

Circulerende voorraad:

Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is.

Maximale voorraad:

De harde limiet op hoeveel LC tokens er in totaal kunnen bestaan.

FDV (volledig verwaterde waardering):

Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn.

Inflatiepercentage:

Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn.

Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders?

Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit.

Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn.

Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle.

Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen.

Nu je de tokenomie van LC begrijpt, kun je de live prijs van LC token verkennen!

Prijsvoorspelling van LC

Wil je weten waar je LC naartoe gaat? Onze LC prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven.

Disclaimer

De tokenomie-gegevens op deze pagina zijn afkomstig van bronnen van derden. MEXC garandeert niet dat deze informatie correct is. Voer grondig onderzoek uit voordat je gaat investeren.