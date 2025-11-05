Lazer Eyez (LZR) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: 24u laag $ 0.00001096 24u hoog $ 0.00001175 Hoogste prijs ooit $ 0.00284929 Laagste prijs $ 0.00001096 Prijswijziging (1u) -0.32% Prijswijziging (1D) +0.10% Prijswijziging (7D) -20.42%

Lazer Eyez (LZR) real-time prijs is $0.00001171. De afgelopen 24 uur werd er LZR verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00001096 en een hoogtepunt van $ 0.00001175, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De LZR hoogste prijs aller tijden is $ 0.00284929, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00001096 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is LZR met -0.32% veranderd in het afgelopen uur, +0.10% in de afgelopen 24 uur en -20.42% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Lazer Eyez (LZR) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 11.70K Volume (24u) -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 11.70K Circulerende voorraad 999.40M Totale voorraad 999,398,619.759095

De huidige marktkapitalisatie van Lazer Eyez is $ 11.70K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van LZR is 999.40M, met een totale voorraad van 999398619.759095. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 11.70K.