De live Law Service Token prijs vandaag is 0 USD. Volg realtime LST naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de LST prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over LST

LST Prijsinformatie

Wat is LST

LST whitepaper

LST officiële website

LST tokenomie

LST Prijsvoorspelling

Law Service Token Prijs (LST)

Niet genoteerd

1 LST naar USD live prijs:

$0.000125
$0.000125$0.000125
0.00%1D
Deze tokengegevens zijn afkomstig van derden.
USD
Law Service Token (LST) live prijsgrafiek
Law Service Token (LST) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0
$ 0$ 0
24u laag
$ 0
$ 0$ 0
24u hoog

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.154729
$ 0.154729$ 0.154729

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Law Service Token (LST) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er LST verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De LST hoogste prijs aller tijden is $ 0.154729, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is LST met -- veranderd in het afgelopen uur, -- in de afgelopen 24 uur en 0.00% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Law Service Token (LST) Marktinformatie

$ 25.00K
$ 25.00K$ 25.00K

--
----

$ 125.00K
$ 125.00K$ 125.00K

200.00M
200.00M 200.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Law Service Token is $ 25.00K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van LST is 200.00M, met een totale voorraad van 1000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 125.00K.

Law Service Token (LST) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Law Service Token naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Law Service Token naar USD $ 0.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Law Service Token naar USD $ 0.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Law Service Token naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0--
30 dagen$ 00.00%
60 dagen$ 00.00%
90 dagen$ 0--

Wat is Law Service Token (LST)?

Law Service Token (LST) is a utility token built on the Ethereum blockchain that powers a decentralized legal services platform. The platform enables users to submit legal requests directly on-chain using smart contracts, removing the need for intermediaries such as legal brokers or agencies. Verified legal professionals can respond to these requests through a reverse auction system, offering competitive pricing and transparent service terms.

All interactions—requests, responses, agreements, and payments—are immutably recorded on the blockchain, ensuring accountability and data integrity. The system also includes a staking mechanism that rewards users for long-term participation, reinforcing ecosystem stability. In September 2025, the platform will launch a pilot program with licensed law firms handling real legal cases, followed by the official release of a mobile application in February 2026.

By combining blockchain transparency, automated contracting, and global lawyer access, LST aims to create a fully Web3-native legal infrastructure.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

Law Service Token (LST) hulpbron

Whitepaper
Officiële website

Law Service Token Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Law Service Token (LST) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Law Service Token (LST) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Law Service Token te bekijken.

Bekijk nu de Law Service Token prijsvoorspelling !

LST naar lokale valuta's

Law Service Token (LST) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Law Service Token (LST) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van LST token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Law Service Token (LST)

Hoeveel is Law Service Token (LST) vandaag waard?
De live LST prijs in USD is 0 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige LST naar USD prijs?
De huidige prijs van LST naar USD is $ 0. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Law Service Token?
De marktkapitalisatie van LST is $ 25.00K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van LST?
De circulerende voorraad van LST is 200.00M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van LST?
LST bereikte een ATH-prijs van 0.154729 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van LST?
LST zag een ATL-prijs van 0 USD.
Wat is het handelsvolume van LST?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van LST is -- USD.
Zal LST dit jaar hoger gaan?
LST kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de LST prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Law Service Token (LST) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

