Law Blocks (LBT) Informatie What is Law Blocks AI Law Blocks AI is a Legal Tech Ecosystem. Key Features of Law Blocks AI: A) AI-generated legal documents, tailored to your state & country. B) Global AI - providing legal, medical & general information globally. C) Sharing & editing legal documents with your counterparts & legal team in real time with timestamp. D) E-signature/Digital Signature on Web3 — the only e-sign solution available on Web3. E) Uploading finalized documents securely post e-sign on IPFS (Inter Planetary File System) XDC Blockchain. F) Dispute Resolution through ADR(Alternate Dispute Resolution) Mediation & Arbitration, on Law Blocks AI platform. G) Online Legal Solutions - through Legal Experts globally. H) Dispute Resolutions through International Mediation & Arbitration Courts. Officiële website: https://lawblocks.io/ Whitepaper: https://lawblocks.io/static/media/Law_Blocks_AI_Whitepaper.96d4cffe57b623991ac7.pdf

Law Blocks (LBT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Law Blocks (LBT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 32.09M $ 32.09M $ 32.09M Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 245.00M $ 245.00M $ 245.00M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 130.99M $ 130.99M $ 130.99M Hoogste ooit: $ 0.291525 $ 0.291525 $ 0.291525 Laagste ooit: $ 0.01953918 $ 0.01953918 $ 0.01953918 Huidige prijs: $ 0.131017 $ 0.131017 $ 0.131017 Meer informatie over Law Blocks (LBT) prijs

Law Blocks (LBT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Law Blocks (LBT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal LBT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel LBT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van LBT begrijpt, kun je de live prijs van LBT token verkennen!

Prijsvoorspelling van LBT Wil je weten waar je LBT naartoe gaat? Onze LBT prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van LBT token!

