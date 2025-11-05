Launchium (LNCHM) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: 24u laag $ 0.00001141 24u hoog $ 0.00001273 Hoogste prijs ooit $ 0.00025703 Laagste prijs $ 0.00001141 Prijswijziging (1u) -0.38% Prijswijziging (1D) -6.22% Prijswijziging (7D) -22.89%

Launchium (LNCHM) real-time prijs is $0.00001184. De afgelopen 24 uur werd er LNCHM verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00001141 en een hoogtepunt van $ 0.00001273, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De LNCHM hoogste prijs aller tijden is $ 0.00025703, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00001141 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is LNCHM met -0.38% veranderd in het afgelopen uur, -6.22% in de afgelopen 24 uur en -22.89% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Launchium (LNCHM) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 11.06K Volume (24u) -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 11.06K Circulerende voorraad 933.95M Totale voorraad 933,946,118.2794385

De huidige marktkapitalisatie van Launchium is $ 11.06K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van LNCHM is 933.95M, met een totale voorraad van 933946118.2794385. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 11.06K.