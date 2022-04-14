Launch On USD1 (L) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Launch On USD1 (L), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Launch On USD1 (L) Informatie The Internet Capital Market, built on Ethereum and powered by USD1—a Trump-backed stablecoin from World Liberty Financial—enables anyone to launch, trade, and earn from tokens. The platform shares fees with creators, KOLs, and investors, fueling a meme-driven, community-powered economy. The platform is accessible via dApp, X (Twitter) Bot, Telegram Bot, and a mobile app, all enhanced by LLMs AI agents for a seamless Web3 experience. Officiële website: https://launchonusd1.fun Whitepaper: https://launch-on-usd1.gitbook.io/docs/

Launch On USD1 (L) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Launch On USD1 (L), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 29.22K $ 29.22K $ 29.22K Totale voorraad: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Circulerende voorraad: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 29.22K $ 29.22K $ 29.22K Hoogste ooit: $ 0.00000633 $ 0.00000633 $ 0.00000633 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Launch On USD1 (L) prijs

Launch On USD1 (L) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Launch On USD1 (L) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal L tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel L tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van L begrijpt, kun je de live prijs van L token verkennen!

Prijsvoorspelling van L Wil je weten waar je L naartoe gaat? Onze L prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van L token!

