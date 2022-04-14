Last USD (USDXL) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Last USD (USDXL), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Last USD (USDXL) Informatie Officiële website: https://www.last.net/ Koop nu USDXL!

Last USD (USDXL) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Last USD (USDXL), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 3.21M $ 3.21M $ 3.21M Totale voorraad: $ 88.00B $ 88.00B $ 88.00B Circulerende voorraad: $ 3.20M $ 3.20M $ 3.20M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 88.15B $ 88.15B $ 88.15B Hoogste ooit: $ 1.051 $ 1.051 $ 1.051 Laagste ooit: $ 0.92128 $ 0.92128 $ 0.92128 Huidige prijs: $ 0.985085 $ 0.985085 $ 0.985085 Meer informatie over Last USD (USDXL) prijs

Last USD (USDXL) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Last USD (USDXL) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal USDXL tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel USDXL tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van USDXL begrijpt, kun je de live prijs van USDXL token verkennen!

Prijsvoorspelling van USDXL Wil je weten waar je USDXL naartoe gaat? Onze USDXL prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van USDXL token!

