Laser Shark (LS) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Laser Shark (LS), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Laser Shark (LS) Informatie only a shark with his laser, born on the Solana blockchain no official Telegram, X or website, only laser CA: 97ZBmZsnzo8yTenHDr7ykrxx4Vf4YRjGm6oNvMMLpump Officiële website: https://pump.fun/97ZBmZsnzo8yTenHDr7ykrxx4Vf4YRjGm6oNvMMLpump Koop nu LS!

Laser Shark (LS) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Laser Shark (LS), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 12.61K Totale voorraad: $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 1.00B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 12.61K Hoogste ooit: $ 0 Laagste ooit: $ 0 Huidige prijs: $ 0 Meer informatie over Laser Shark (LS) prijs

Laser Shark (LS) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Laser Shark (LS) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal LS tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel LS tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van LS begrijpt, kun je de live prijs van LS token verkennen!

Prijsvoorspelling van LS Wil je weten waar je LS naartoe gaat? Onze LS prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van LS token!

