Larp Detective Agency ($AGENCY) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Larp Detective Agency ($AGENCY), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Larp Detective Agency ($AGENCY) Informatie Larp Detective Agency provides market insights from a multi-agent AI swarm powered by the Eliza framework. The first agent available at launch is Scarlett, her purpose is to assist users in making informed token investment decisions. She can be added to Discord or Telegram chats to assist with token and wallet analysis as well as gauge social sentiment on X. 10% of the AGENCY token has been donated to ai16z DAO. Larp Detective Agency provides market insights from a multi-agent AI swarm powered by the Eliza framework. The first agent available at launch is Scarlett, her purpose is to assist users in making informed token investment decisions. She can be added to Discord or Telegram chats to assist with token and wallet analysis as well as gauge social sentiment on X. 10% of the AGENCY token has been donated to ai16z DAO. Officiële website: https://www.larpdetective.agency/ Koop nu $AGENCY!

Larp Detective Agency ($AGENCY) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Larp Detective Agency ($AGENCY), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 44.81K $ 44.81K $ 44.81K Totale voorraad: $ 999.92M $ 999.92M $ 999.92M Circulerende voorraad: $ 999.92M $ 999.92M $ 999.92M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 44.81K $ 44.81K $ 44.81K Hoogste ooit: $ 0.02279091 $ 0.02279091 $ 0.02279091 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Larp Detective Agency ($AGENCY) prijs

Larp Detective Agency ($AGENCY) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Larp Detective Agency ($AGENCY) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal $AGENCY tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel $AGENCY tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van $AGENCY begrijpt, kun je de live prijs van $AGENCY token verkennen!

Prijsvoorspelling van $AGENCY Wil je weten waar je $AGENCY naartoe gaat? Onze $AGENCY prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van $AGENCY token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!