Lara the native liquid staking protocol of the Taraxa chain. It allows users to stake tokens, delegate them to validators, and claim rewards, all automatically. Besides making staking a one-click, KYC-less process, it helps you earn more via its auto-compounding features while it gives the power to opt-in and out of it to the user anytime, all of this while helping your TARA tokens remain liquid in the form of stTARA and can be used across a range of DeFi applications. Besides liquid staking, Lara Protocol offers ERC20 token staking functionalities to Taraxa ecosystem tokens. Officiële website: https://laraprotocol.com Whitepaper: https://docs.laraprotocol.com

Lara (LARA) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Lara (LARA), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 39.66K $ 39.66K $ 39.66K Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 212.55M $ 212.55M $ 212.55M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 186.60K $ 186.60K $ 186.60K Hoogste ooit: $ 0.00422676 $ 0.00422676 $ 0.00422676 Laagste ooit: $ 0.00018233 $ 0.00018233 $ 0.00018233 Huidige prijs: $ 0.0001866 $ 0.0001866 $ 0.0001866 Meer informatie over Lara (LARA) prijs

Lara (LARA) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Lara (LARA) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal LARA tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel LARA tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van LARA begrijpt, kun je de live prijs van LARA token verkennen!

Prijsvoorspelling van LARA Wil je weten waar je LARA naartoe gaat? Onze LARA prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van LARA token!

