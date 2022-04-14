Lampapuy (LPP) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Lampapuy (LPP), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Lampapuy (LPP) Informatie Lampapuy - the First Community owned Project Lampapuy is the way to express humor, creativity, and social commentary through $LPP Mission: Lampapuy, on a mission to become the Solana community's beacon, is embarking on a grand journey to becoming the ONE and ONLY Solana Community Coin. Vision: We envision Lampapuy as a community project where we make $LPP a Utility and Governance Coin. We plan to either build new projects from scratch or acquire failed projects and relaunch them as part of the Lampapuy Ecosystem. This includes DEX, NFT Marketplace, Domain Name Service, Staking, Launchpad, Gaming, and more. Officiële website: https://Lampapuy.com Whitepaper: https://www.lampapuy.com/static/media/pitchDeck.e77029df89a513d2568d.pdf Koop nu LPP!

Lampapuy (LPP) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Lampapuy (LPP), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 9.41K $ 9.41K $ 9.41K Totale voorraad: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Circulerende voorraad: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 9.41K $ 9.41K $ 9.41K Hoogste ooit: $ 0.00939172 $ 0.00939172 $ 0.00939172 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Lampapuy (LPP) prijs

Lampapuy (LPP) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Lampapuy (LPP) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal LPP tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel LPP tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van LPP begrijpt, kun je de live prijs van LPP token verkennen!

