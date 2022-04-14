LambosForVirgins (VIRGIN) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in LambosForVirgins (VIRGIN), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

LambosForVirgins (VIRGIN) Informatie LambosForVirgins is a project that is tackling the declining birth-rate globally. Virgins have the opportunity to get dates and have babies by driving their lamborghini. How? you might ask. Theres 2 avenues: - The virgin owns a bag of $VIRGIN, trades it right and sells it for big profits to buy a lamborghini. - The protocol has a random raffle at certain big milestones, the raffle chooses a select few $VIRGIN holders randomly and they will receive a lamborghini by the team. Yes its outrageous, but humanity matters. and so does humour and fun. LambosForVirgins is a project that is tackling the declining birth-rate globally. Virgins have the opportunity to get dates and have babies by driving their lamborghini. How? you might ask. Theres 2 avenues: The virgin owns a bag of $VIRGIN, trades it right and sells it for big profits to buy a lamborghini.

The protocol has a random raffle at certain big milestones, the raffle chooses a select few $VIRGIN holders randomly and they will receive a lamborghini by the team. Yes its outrageous, but humanity matters. and so does humour and fun. Officiële website: https://lambosforvirgins.com/

LambosForVirgins (VIRGIN) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor LambosForVirgins (VIRGIN), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 105.86K $ 105.86K $ 105.86K Totale voorraad: $ 895.00M $ 895.00M $ 895.00M Circulerende voorraad: $ 590.00M $ 590.00M $ 590.00M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 160.58K $ 160.58K $ 160.58K Hoogste ooit: $ 0.00569195 $ 0.00569195 $ 0.00569195 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00017942 $ 0.00017942 $ 0.00017942 Meer informatie over LambosForVirgins (VIRGIN) prijs

LambosForVirgins (VIRGIN) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van LambosForVirgins (VIRGIN) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal VIRGIN tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel VIRGIN tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van VIRGIN begrijpt, kun je de live prijs van VIRGIN token verkennen!

