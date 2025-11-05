BeursDEX+
Koop cryptoMarktenSpotFutures500XEarnEvenementen
Meer
De live LAMA Trust Coin V2 prijs vandaag is 0.00056157 USD. Volg realtime VLAMA naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de VLAMA prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.De live LAMA Trust Coin V2 prijs vandaag is 0.00056157 USD. Volg realtime VLAMA naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de VLAMA prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over VLAMA

VLAMA Prijsinformatie

Wat is VLAMA

VLAMA whitepaper

VLAMA officiële website

VLAMA tokenomie

VLAMA Prijsvoorspelling

Verdien

Airdrop+

Nieuws

Blog

Leren

LAMA Trust Coin V2 logo

LAMA Trust Coin V2 Prijs (VLAMA)

Niet genoteerd

1 VLAMA naar USD live prijs:

$0.00056153
$0.00056153$0.00056153
-8.20%1D
mexc
Deze tokengegevens zijn afkomstig van derden. MEXC fungeert uitsluitend als informatie-aggregator. Ontdek andere genoteerde tokens op de MEXC Spotmarkt!
USD
LAMA Trust Coin V2 (VLAMA) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 23:11:42 (UTC+8)

LAMA Trust Coin V2 (VLAMA) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.00055756
$ 0.00055756$ 0.00055756
24u laag
$ 0.0006117
$ 0.0006117$ 0.0006117
24u hoog

$ 0.00055756
$ 0.00055756$ 0.00055756

$ 0.0006117
$ 0.0006117$ 0.0006117

$ 0.00509577
$ 0.00509577$ 0.00509577

$ 0.00051804
$ 0.00051804$ 0.00051804

+0.30%

-8.19%

-48.81%

-48.81%

LAMA Trust Coin V2 (VLAMA) real-time prijs is $0.00056157. De afgelopen 24 uur werd er VLAMA verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00055756 en een hoogtepunt van $ 0.0006117, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De VLAMA hoogste prijs aller tijden is $ 0.00509577, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00051804 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is VLAMA met +0.30% veranderd in het afgelopen uur, -8.19% in de afgelopen 24 uur en -48.81% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

LAMA Trust Coin V2 (VLAMA) Marktinformatie

$ 112.08K
$ 112.08K$ 112.08K

--
----

$ 112.08K
$ 112.08K$ 112.08K

199.59M
199.59M 199.59M

199,586,909.0359478
199,586,909.0359478 199,586,909.0359478

De huidige marktkapitalisatie van LAMA Trust Coin V2 is $ 112.08K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van VLAMA is 199.59M, met een totale voorraad van 199586909.0359478. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 112.08K.

LAMA Trust Coin V2 (VLAMA) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van LAMA Trust Coin V2 naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van LAMA Trust Coin V2 naar USD $ -0.0000969240.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van LAMA Trust Coin V2 naar USD $ -0.0004250063.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van LAMA Trust Coin V2 naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0-8.19%
30 dagen$ -0.0000969240-17.25%
60 dagen$ -0.0004250063-75.68%
90 dagen$ 0--

Wat is LAMA Trust Coin V2 (VLAMA)?

VLAMA is a decentralized finance (DeFi) project built on the Binance Smart Chain (BSC). The project aims to provide users with secure and transparent financial services, including token swaps, yield farming, and liquidity provision. VLAMA’s smart contracts are designed to facilitate automated transactions with low fees and high efficiency. The platform supports a community-driven ecosystem, allowing users to participate in governance and contribute to the growth of the project. VLAMA emphasizes transparency, security, and ease of use for both new and experienced participants in the DeFi space.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

LAMA Trust Coin V2 (VLAMA) hulpbron

Whitepaper
Officiële website

LAMA Trust Coin V2 Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal LAMA Trust Coin V2 (VLAMA) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je LAMA Trust Coin V2 (VLAMA) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor LAMA Trust Coin V2 te bekijken.

Bekijk nu de LAMA Trust Coin V2 prijsvoorspelling !

VLAMA naar lokale valuta's

LAMA Trust Coin V2 (VLAMA) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van LAMA Trust Coin V2 (VLAMA) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van VLAMA token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over LAMA Trust Coin V2 (VLAMA)

Hoeveel is LAMA Trust Coin V2 (VLAMA) vandaag waard?
De live VLAMA prijs in USD is 0.00056157 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige VLAMA naar USD prijs?
De huidige prijs van VLAMA naar USD is $ 0.00056157. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van LAMA Trust Coin V2?
De marktkapitalisatie van VLAMA is $ 112.08K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van VLAMA?
De circulerende voorraad van VLAMA is 199.59M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van VLAMA?
VLAMA bereikte een ATH-prijs van 0.00509577 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van VLAMA?
VLAMA zag een ATL-prijs van 0.00051804 USD.
Wat is het handelsvolume van VLAMA?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van VLAMA is -- USD.
Zal VLAMA dit jaar hoger gaan?
VLAMA kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de VLAMA prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 23:11:42 (UTC+8)

LAMA Trust Coin V2 (VLAMA) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

POPULAIR

Momenteel populaire cryptocurrency's die veel marktaandacht krijgen

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$103,127.74
$103,127.74$103,127.74

-0.05%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,352.34
$3,352.34$3,352.34

-4.41%

Solana logo

Solana

SOL

$158.43
$158.43$158.43

-1.88%

USDCoin logo

USDCoin

USDC

$1.0001
$1.0001$1.0001

0.00%

Momentum logo

Momentum

MMT

$0.9778
$0.9778$0.9778

+30.80%

TOPvolume

De cryptocurrency's met het hoogste handelsvolume

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$103,127.74
$103,127.74$103,127.74

-0.05%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,352.34
$3,352.34$3,352.34

-4.41%

Solana logo

Solana

SOL

$158.43
$158.43$158.43

-1.88%

XRP logo

XRP

XRP

$2.2570
$2.2570$2.2570

-1.09%

DOGE logo

DOGE

DOGE

$0.16615
$0.16615$0.16615

+1.35%

Nieuw toegevoegd

Onlangs genoteerde cryptocurrency's die beschikbaar zijn voor handel

UnifAI logo

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SN64 logo

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logo

Sentism

SENTIS

$0.03685
$0.03685$0.03685

+47.40%

MemeMarket logo

MemeMarket

MFUN

$0.01101
$0.01101$0.01101

+46.80%

Backstage logo

Backstage

BKS

$0.00849
$0.00849$0.00849

+30.61%

Topstijgers

De beste cryptopumps van vandaag

Intuition logo

Intuition

TRUST

$0.2328
$0.2328$0.2328

+365.60%

JUICY logo

JUICY

JUICY

$0.2376
$0.2376$0.2376

+262.74%

Datasoul logo

Datasoul

DATASOUL

$0.0000000048801
$0.0000000048801$0.0000000048801

+248.52%

PlayMindProtocol logo

PlayMindProtocol

PMIND

$0.03010
$0.03010$0.03010

+96.21%

NexAIPhone logo

NexAIPhone

NEXAIPHONE

$0.000008934
$0.000008934$0.000008934

+134.05%