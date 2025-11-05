LAMA Trust Coin V2 (VLAMA) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.00055756 $ 0.00055756 $ 0.00055756 24u laag $ 0.0006117 $ 0.0006117 $ 0.0006117 24u hoog 24u laag $ 0.00055756$ 0.00055756 $ 0.00055756 24u hoog $ 0.0006117$ 0.0006117 $ 0.0006117 Hoogste prijs ooit $ 0.00509577$ 0.00509577 $ 0.00509577 Laagste prijs $ 0.00051804$ 0.00051804 $ 0.00051804 Prijswijziging (1u) +0.30% Prijswijziging (1D) -8.19% Prijswijziging (7D) -48.81% Prijswijziging (7D) -48.81%

LAMA Trust Coin V2 (VLAMA) real-time prijs is $0.00056157. De afgelopen 24 uur werd er VLAMA verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00055756 en een hoogtepunt van $ 0.0006117, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De VLAMA hoogste prijs aller tijden is $ 0.00509577, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00051804 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is VLAMA met +0.30% veranderd in het afgelopen uur, -8.19% in de afgelopen 24 uur en -48.81% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

LAMA Trust Coin V2 (VLAMA) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 112.08K$ 112.08K $ 112.08K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 112.08K$ 112.08K $ 112.08K Circulerende voorraad 199.59M 199.59M 199.59M Totale voorraad 199,586,909.0359478 199,586,909.0359478 199,586,909.0359478

De huidige marktkapitalisatie van LAMA Trust Coin V2 is $ 112.08K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van VLAMA is 199.59M, met een totale voorraad van 199586909.0359478. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 112.08K.