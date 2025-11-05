Lair (LAIR) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.00201591 $ 0.00201591 $ 0.00201591 24u laag $ 0.00218396 $ 0.00218396 $ 0.00218396 24u hoog 24u laag $ 0.00201591$ 0.00201591 $ 0.00201591 24u hoog $ 0.00218396$ 0.00218396 $ 0.00218396 Hoogste prijs ooit $ 0.04308942$ 0.04308942 $ 0.04308942 Laagste prijs $ 0.00147727$ 0.00147727 $ 0.00147727 Prijswijziging (1u) -0.08% Prijswijziging (1D) -3.93% Prijswijziging (7D) -4.93% Prijswijziging (7D) -4.93%

Lair (LAIR) real-time prijs is $0.00207278. De afgelopen 24 uur werd er LAIR verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00201591 en een hoogtepunt van $ 0.00218396, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De LAIR hoogste prijs aller tijden is $ 0.04308942, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00147727 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is LAIR met -0.08% veranderd in het afgelopen uur, -3.93% in de afgelopen 24 uur en -4.93% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Lair (LAIR) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 1.17M$ 1.17M $ 1.17M Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 2.07M$ 2.07M $ 2.07M Circulerende voorraad 563.52M 563.52M 563.52M Totale voorraad 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Lair is $ 1.17M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van LAIR is 563.52M, met een totale voorraad van 1000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 2.07M.