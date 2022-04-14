Laine Staked SOL (LAINESOL) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Laine Staked SOL (LAINESOL), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

A SPL Stake pool token representing the Laine stake pool. A single validator stake pool that delegates to the Laine Solana validator, providing liquid staking access while earning staking and MEV rewards. The price of laineSOL in relation to SOL appreciates over time as the pool accrues staking and MEV rewards. Officiële website: https://stake.laine.one

Laine Staked SOL (LAINESOL) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Laine Staked SOL (LAINESOL), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 35.95M Totale voorraad: $ 130.36K Circulerende voorraad: $ 130.36K FDV (volledig verwaterde waardering): $ 35.95M Hoogste ooit: $ 1,044.04 Laagste ooit: $ 8.18 Huidige prijs: $ 275.8

Laine Staked SOL (LAINESOL) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Laine Staked SOL (LAINESOL) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal LAINESOL tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel LAINESOL tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van LAINESOL begrijpt, kun je de live prijs van LAINESOL token verkennen!

