Labda (LAB) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Labda (LAB), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Labda (LAB) Informatie Labda is a decentralized platform designed to connect researchers with contributors interested in funding scientific projects. Operating on blockchain, Labda creates a transparent and collaborative ecosystem where researchers can share their projects, secure funding in Labda tokens or ETH, and execute their work. Each project is assigned a cost in "Research Points," directly tied to the value of Labda tokens or ETH, ensuring clarity in funding requirements. The platform integrates a Proof of Stake (PoS) mechanism, allowing validators to maintain the blockchain's security and efficiency by staking tokens. Validators earn rewards for their participation, incentivizing active involvement. Additionally, Labda introduces blockchain scientists who solve specific challenges posed by researchers, earning Research Points as compensation. Labda's mission is to address inefficiencies in traditional scientific funding by democratizing access to resources and fostering innovation. By leveraging blockchain technology, the platform ensures transparency, promotes collaboration, and accelerates scientific progress. Officiële website: https://www.labda.org/ Whitepaper: https://labda.gitbook.io/introduction Koop nu LAB!

Labda (LAB) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Labda (LAB), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 28.56K $ 28.56K $ 28.56K Totale voorraad: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Circulerende voorraad: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 28.56K $ 28.56K $ 28.56K Hoogste ooit: $ 0.03628371 $ 0.03628371 $ 0.03628371 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.0002856 $ 0.0002856 $ 0.0002856 Meer informatie over Labda (LAB) prijs

Labda (LAB) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Labda (LAB) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal LAB tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel LAB tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van LAB begrijpt, kun je de live prijs van LAB token verkennen!

Prijsvoorspelling van LAB Wil je weten waar je LAB naartoe gaat? Onze LAB prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van LAB token!

