Kylie (KYLIE) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.00018285 24u laag $ 0.00020963 24u hoog Hoogste prijs ooit $ 0.00134643 Laagste prijs $ 0.00000543 Prijswijziging (1u) -0.70% Prijswijziging (1D) -4.78% Prijswijziging (7D) -72.48%

Kylie (KYLIE) real-time prijs is $0.00019876. De afgelopen 24 uur werd er KYLIE verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00018285 en een hoogtepunt van $ 0.00020963, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De KYLIE hoogste prijs aller tijden is $ 0.00134643, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00000543 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is KYLIE met -0.70% veranderd in het afgelopen uur, -4.78% in de afgelopen 24 uur en -72.48% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Kylie (KYLIE) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 198.76K Volume (24u) -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 198.76K Circulerende voorraad 1.00B Totale voorraad 1,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Kylie is $ 198.76K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van KYLIE is 1.00B, met een totale voorraad van 1000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 198.76K.