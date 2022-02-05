Kylacoin (KCN) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Kylacoin (KCN), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Kylacoin (KCN) Informatie What is Kylacoin Kylacoin is a layer 1 blockchain ecosystem with a store of value that promotes scalability and interoperability. What makes Kylacoin unique? Kylacoin promotes scalability and interoperability with a block time of 60 seconds, guaranteeing transactions, and the most secure hash algorithm, SHA3d. Kylacoin was started with a fair launch, no premine, and no ICO. History of your project. The development of Kylacoin started in December 2021, and the chain started working on February 5, 2022. Right after that, we announced the project on Bitcointalk. What’s next for your project? We're going to develop lite wallets for mobile and other platforms, and we're going to develop a token system on the chain with the help of a strong scripting language. What is Kylacoin Kylacoin is a layer 1 blockchain ecosystem with a store of value that promotes scalability and interoperability. What makes Kylacoin unique? Kylacoin promotes scalability and interoperability with a block time of 60 seconds, guaranteeing transactions, and the most secure hash algorithm, SHA3d. Kylacoin was started with a fair launch, no premine, and no ICO. History of your project. The development of Kylacoin started in December 2021, and the chain started working on February 5, 2022. Right after that, we announced the project on Bitcointalk. What’s next for your project? We're going to develop lite wallets for mobile and other platforms, and we're going to develop a token system on the chain with the help of a strong scripting language. Officiële website: https://kylacoin.com/ Whitepaper: https://kylacoin.com/kylacoin_whitepaper.pdf Koop nu KCN!

Kylacoin (KCN) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Kylacoin (KCN), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 73.66K $ 73.66K $ 73.66K Totale voorraad: $ 21.00K $ 21.00K $ 21.00K Circulerende voorraad: $ 7.48K $ 7.48K $ 7.48K FDV (volledig verwaterde waardering): $ 206.84K $ 206.84K $ 206.84K Hoogste ooit: $ 584.81 $ 584.81 $ 584.81 Laagste ooit: $ 5.0 $ 5.0 $ 5.0 Huidige prijs: $ 9.85 $ 9.85 $ 9.85 Meer informatie over Kylacoin (KCN) prijs

Kylacoin (KCN) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Kylacoin (KCN) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal KCN tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel KCN tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van KCN begrijpt, kun je de live prijs van KCN token verkennen!

Prijsvoorspelling van KCN Wil je weten waar je KCN naartoe gaat? Onze KCN prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van KCN token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!