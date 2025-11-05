Kwenta (KWENTA) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 12.67 $ 12.67 $ 12.67 24u laag $ 14.44 $ 14.44 $ 14.44 24u hoog 24u laag $ 12.67$ 12.67 $ 12.67 24u hoog $ 14.44$ 14.44 $ 14.44 Hoogste prijs ooit $ 790.99$ 790.99 $ 790.99 Laagste prijs $ 6.88$ 6.88 $ 6.88 Prijswijziging (1u) +0.98% Prijswijziging (1D) -4.50% Prijswijziging (7D) -27.39% Prijswijziging (7D) -27.39%

Kwenta (KWENTA) real-time prijs is $13.61. De afgelopen 24 uur werd er KWENTA verhandeld tussen een laagtepunt van $ 12.67 en een hoogtepunt van $ 14.44, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De KWENTA hoogste prijs aller tijden is $ 790.99, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 6.88 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is KWENTA met +0.98% veranderd in het afgelopen uur, -4.50% in de afgelopen 24 uur en -27.39% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Kwenta (KWENTA) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 7.25M$ 7.25M $ 7.25M Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 10.86M$ 10.86M $ 10.86M Circulerende voorraad 532.38K 532.38K 532.38K Totale voorraad 797,713.826637721 797,713.826637721 797,713.826637721

De huidige marktkapitalisatie van Kwenta is $ 7.25M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van KWENTA is 532.38K, met een totale voorraad van 797713.826637721. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 10.86M.