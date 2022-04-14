kwantxbt (KWANT) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in kwantxbt (KWANT), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

kwantxbt (KWANT) Informatie kwantxbt is a Top Hat AI agent trained on technical analysis. Using image processors and AI, kwantxbt is able to analyze charts and provide valuable data, targets, and learnings to users. Kwant has been training using thousands of available charts across both crypto and traditional equity assets. His knowledge base also includes entire books written on technical analysis. He is designed to help people learn and make informed trading decisions. Officiële website: https://tophat.one/token/0e8a81e8-249b-418a-97d4-d9d4541550b4

kwantxbt (KWANT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor kwantxbt (KWANT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 54.73K Totale voorraad: $ 994.67M Circulerende voorraad: $ 930.19M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 58.52K Hoogste ooit: $ 0.02692442 Laagste ooit: $ 0.0000574 Huidige prijs: $ 0

kwantxbt (KWANT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van kwantxbt (KWANT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal KWANT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel KWANT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van KWANT begrijpt, kun je de live prijs van KWANT token verkennen!

Prijsvoorspelling van KWANT Wil je weten waar je KWANT naartoe gaat? Onze KWANT prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van KWANT token!

