kwantxbt (KWANT) Tokenomie

kwantxbt (KWANT) Tokenomie

Ontdek belangrijke inzichten in kwantxbt (KWANT), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens.
USD

kwantxbt (KWANT) Informatie

kwantxbt is a Top Hat AI agent trained on technical analysis. Using image processors and AI, kwantxbt is able to analyze charts and provide valuable data, targets, and learnings to users. Kwant has been training using thousands of available charts across both crypto and traditional equity assets. His knowledge base also includes entire books written on technical analysis. He is designed to help people learn and make informed trading decisions.

Officiële website:
https://tophat.one/token/0e8a81e8-249b-418a-97d4-d9d4541550b4

kwantxbt (KWANT) Tokenomieen prijsanalyse

Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor kwantxbt (KWANT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token.

Marktkapitalisatie:
$ 54.73K
$ 54.73K$ 54.73K
Totale voorraad:
$ 994.67M
$ 994.67M$ 994.67M
Circulerende voorraad:
$ 930.19M
$ 930.19M$ 930.19M
FDV (volledig verwaterde waardering):
$ 58.52K
$ 58.52K$ 58.52K
Hoogste ooit:
$ 0.02692442
$ 0.02692442$ 0.02692442
Laagste ooit:
$ 0.0000574
$ 0.0000574$ 0.0000574
Huidige prijs:
$ 0
$ 0$ 0

kwantxbt (KWANT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases

Inzicht in de tokenomie van kwantxbt (KWANT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn.

Kerncijfers en hoe ze worden berekend:

Totale voorraad:

Het maximum aantal KWANT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt.

Circulerende voorraad:

Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is.

Maximale voorraad:

De harde limiet op hoeveel KWANT tokens er in totaal kunnen bestaan.

FDV (volledig verwaterde waardering):

Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn.

Inflatiepercentage:

Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn.

Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders?

Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit.

Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn.

Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle.

Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen.

Nu je de tokenomie van KWANT begrijpt, kun je de live prijs van KWANT token verkennen!

Prijsvoorspelling van KWANT

Wil je weten waar je KWANT naartoe gaat? Onze KWANT prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven.

Waarom zou je voor MEXC kiezen?

MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen.

Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten
Snelste tokennoteringen onder CEX's
#1 liquiditeit in de hele sector
De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice
100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen
Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT
mc_how_why_title
Koop crypto met slechts 1 USDT: De makkelijkste weg naar crypto!

Disclaimer

De tokenomie-gegevens op deze pagina zijn afkomstig van bronnen van derden. MEXC garandeert niet dat deze informatie correct is. Voer grondig onderzoek uit voordat je gaat investeren.