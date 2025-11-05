Kuusou (KUUSOU) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0.00257659$ 0.00257659 $ 0.00257659 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) +6.27% Prijswijziging (1D) -9.58% Prijswijziging (7D) -51.43% Prijswijziging (7D) -51.43%

Kuusou (KUUSOU) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er KUUSOU verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De KUUSOU hoogste prijs aller tijden is $ 0.00257659, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is KUUSOU met +6.27% veranderd in het afgelopen uur, -9.58% in de afgelopen 24 uur en -51.43% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Kuusou (KUUSOU) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 72.17K$ 72.17K $ 72.17K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 72.70K$ 72.70K $ 72.70K Circulerende voorraad 966.67M 966.67M 966.67M Totale voorraad 973,752,480.168955 973,752,480.168955 973,752,480.168955

De huidige marktkapitalisatie van Kuusou is $ 72.17K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van KUUSOU is 966.67M, met een totale voorraad van 973752480.168955. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 72.70K.