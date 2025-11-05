BeursDEX+
De live Kurt prijs vandaag is 0 USD. Volg realtime KURT naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de KURT prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over KURT

KURT Prijsinformatie

Wat is KURT

KURT officiële website

KURT tokenomie

KURT Prijsvoorspelling

Verdien

Airdrop+

Nieuws

Blog

Leren

Kurt logo

Kurt Prijs (KURT)

Niet genoteerd

1 KURT naar USD live prijs:

$0.00020887
$0.00020887$0.00020887
-2.70%1D
mexc
Deze tokengegevens zijn afkomstig van derden. MEXC fungeert uitsluitend als informatie-aggregator. Ontdek andere genoteerde tokens op de MEXC Spotmarkt!
USD
Kurt (KURT) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 21:25:05 (UTC+8)

Kurt (KURT) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0
$ 0$ 0
24u laag
$ 0
$ 0$ 0
24u hoog

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00522224
$ 0.00522224$ 0.00522224

$ 0
$ 0$ 0

-0.32%

-2.78%

-27.43%

-27.43%

Kurt (KURT) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er KURT verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De KURT hoogste prijs aller tijden is $ 0.00522224, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is KURT met -0.32% veranderd in het afgelopen uur, -2.78% in de afgelopen 24 uur en -27.43% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Kurt (KURT) Marktinformatie

$ 208.86K
$ 208.86K$ 208.86K

--
----

$ 208.86K
$ 208.86K$ 208.86K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Kurt is $ 208.86K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van KURT is 1.00B, met een totale voorraad van 1000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 208.86K.

Kurt (KURT) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Kurt naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Kurt naar USD $ 0.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Kurt naar USD $ 0.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Kurt naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0-2.78%
30 dagen$ 0-61.81%
60 dagen$ 0-82.95%
90 dagen$ 0--

Wat is Kurt (KURT)?

In the cold void of space, on a hidden Martian outpost nestled deep within the craters of Earth's Moon, two brothers were born: Burt and Kurt.

Identical in DNA, but polar opposites in spirit.

Burt was the golden boy. Friendly. Transparent. His heart pulsed in proof-of-work rhythms. He believed in the power of decentralization and fairness. So when the time came, he launched $BURT on Kaspa.

But then came Kurt.

Kurt wasn't interested in "fairness." He didn't care for decentralization. Kurt was chaos in a jetpack.

He saw the world and thought, "Why build slowly when you can moon faster?"

So he created $KURT on Base chain. Built for the degen hordes deep in the crypto trenches. Fueled by FOMO, memes, and mayhem.

Gas fees? Who cares. Kurt was all about volume, virality, and vaporizing charts.

Kurt will do whatever it takes to pump his bags to the moon.

$KURT is a meme coin launched on the Base chain but don't let the memes fool you. $KURT is the evil twin of $BURT on Kaspa, born in the darkest corners of the crypto trenches. Backed by a cult-like community of degens, $KURT is here to dominate the meme coin space with relentless energy, twisted humor, and a mission to build.

We’re not just here for green candles, we’re here to create a movement, disrupt the status quo, and carve our place in meme coin history. Join the rebellion. Join $KURT.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

Kurt (KURT) hulpbron

Officiële website

Kurt Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Kurt (KURT) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Kurt (KURT) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Kurt te bekijken.

Bekijk nu de Kurt prijsvoorspelling !

KURT naar lokale valuta's

Kurt (KURT) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Kurt (KURT) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van KURT token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Kurt (KURT)

Hoeveel is Kurt (KURT) vandaag waard?
De live KURT prijs in USD is 0 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige KURT naar USD prijs?
De huidige prijs van KURT naar USD is $ 0. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Kurt?
De marktkapitalisatie van KURT is $ 208.86K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van KURT?
De circulerende voorraad van KURT is 1.00B USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van KURT?
KURT bereikte een ATH-prijs van 0.00522224 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van KURT?
KURT zag een ATL-prijs van 0 USD.
Wat is het handelsvolume van KURT?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van KURT is -- USD.
Zal KURT dit jaar hoger gaan?
KURT kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de KURT prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 21:25:05 (UTC+8)

Kurt (KURT) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

