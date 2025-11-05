Kurt (KURT) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0.00522224$ 0.00522224 $ 0.00522224 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) -0.32% Prijswijziging (1D) -2.78% Prijswijziging (7D) -27.43% Prijswijziging (7D) -27.43%

Kurt (KURT) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er KURT verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De KURT hoogste prijs aller tijden is $ 0.00522224, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is KURT met -0.32% veranderd in het afgelopen uur, -2.78% in de afgelopen 24 uur en -27.43% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Kurt (KURT) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 208.86K$ 208.86K $ 208.86K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 208.86K$ 208.86K $ 208.86K Circulerende voorraad 1.00B 1.00B 1.00B Totale voorraad 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Kurt is $ 208.86K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van KURT is 1.00B, met een totale voorraad van 1000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 208.86K.