Kura (KURA) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: 24u laag $ 0.04033414 24u hoog $ 0.04350417 Hoogste prijs ooit $ 1.47 Laagste prijs $ 0.0377842 Prijswijziging (1u) +0.91% Prijswijziging (1D) +3.24% Prijswijziging (7D) -11.78%

Kura (KURA) real-time prijs is $0.04343094. De afgelopen 24 uur werd er KURA verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.04033414 en een hoogtepunt van $ 0.04350417, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De KURA hoogste prijs aller tijden is $ 1.47, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.0377842 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is KURA met +0.91% veranderd in het afgelopen uur, +3.24% in de afgelopen 24 uur en -11.78% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Kura (KURA) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 42.23K Volume (24u) -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 140.92K Circulerende voorraad 970.73K Totale voorraad 3,239,269.00803599

De huidige marktkapitalisatie van Kura is $ 42.23K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van KURA is 970.73K, met een totale voorraad van 3239269.00803599. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 140.92K.