Kunji Finance (KNJ) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Kunji Finance (KNJ), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Kunji Finance (KNJ) Informatie What is the project about? Kunji Finance is a decentralized platform that connects asset managers with liquidity providers; allowing those asset managers to leverage their skills with access to further capital while generating trading-based profit opportunities for capital providers. The asset management services can be based on discretionary investment theses that run long and short strategies created by asset managers on the platform, enabling the creation of "hedge funds" for retail investors without any regulatory ambiguity. The active portfolio management is made possible through a unique Synchronised Investment Strategy Orchestration (SISO) mechanism, which allows users to deposit any amount and exit at any time they wish as there is no lock-in or minimum investment required. What makes your project unique? Kunji Finance enables discretionary strategies in a non-custodial way History of your project. We have launched our beta for our early adopters. We will open the platform for public very soon. What's next for your project? We have planned our IDO this month which will be followed by exchange listing. What can your token be used for? KNJ is the governance token Officiële website: https://www.kunji.finance Whitepaper: https://docs.kunji.finance/kunjifinance/whitepaper

Kunji Finance (KNJ) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Kunji Finance (KNJ), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 1.88M $ 1.88M $ 1.88M Totale voorraad: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Circulerende voorraad: $ 44.01M $ 44.01M $ 44.01M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 4.27M $ 4.27M $ 4.27M Hoogste ooit: $ 0.650349 $ 0.650349 $ 0.650349 Laagste ooit: $ 0.01289265 $ 0.01289265 $ 0.01289265 Huidige prijs: $ 0.04278023 $ 0.04278023 $ 0.04278023 Meer informatie over Kunji Finance (KNJ) prijs

Kunji Finance (KNJ) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Kunji Finance (KNJ) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal KNJ tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel KNJ tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van KNJ begrijpt, kun je de live prijs van KNJ token verkennen!

