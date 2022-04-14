Kunci Coin (KUNCI) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Kunci Coin (KUNCI), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Kunci Coin (KUNCI) Informatie Kunci is building the next generation blockchain for mass adoption, born to support NFT Marketplace, Metaverse, Decentralize Finance, and retail penetration. Kunci will make blockchain technology accessible and applicable to various industries. Kunci creates a next-generation blockchain-based ecosystem that supports Metaverse and Decentralized Finance and solves real-world problems using blockchain technology. From a blockchain evolution perspective, apart from being the base chain of choice for the NFT Marketplace, Kunci can also function as a circulation chain for various coins or heterogeneous chain tokens, and as a free port in the blockchain world. Officiële website: https://kuncicoin.com/ Whitepaper: https://kriprod.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/assets/WHITEPAPER_KUNCICOIN_ENG_V2__100222.pdf

Kunci Coin (KUNCI) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Kunci Coin (KUNCI), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 1.40K $ 1.40K $ 1.40K Totale voorraad: $ 4.00B $ 4.00B $ 4.00B Circulerende voorraad: $ 7.77M $ 7.77M $ 7.77M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 719.58K $ 719.58K $ 719.58K Hoogste ooit: $ 0.932116 $ 0.932116 $ 0.932116 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.0001799 $ 0.0001799 $ 0.0001799 Meer informatie over Kunci Coin (KUNCI) prijs

Kunci Coin (KUNCI) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Kunci Coin (KUNCI) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal KUNCI tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel KUNCI tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van KUNCI begrijpt, kun je de live prijs van KUNCI token verkennen!

