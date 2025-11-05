Kumaneene (KUMANEENE) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0$ 0 $ 0 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) +0.02% Prijswijziging (1D) -6.18% Prijswijziging (7D) -45.33% Prijswijziging (7D) -45.33%

Kumaneene (KUMANEENE) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er KUMANEENE verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De KUMANEENE hoogste prijs aller tijden is $ 0, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is KUMANEENE met +0.02% veranderd in het afgelopen uur, -6.18% in de afgelopen 24 uur en -45.33% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Kumaneene (KUMANEENE) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 26.73K$ 26.73K $ 26.73K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 26.73K$ 26.73K $ 26.73K Circulerende voorraad 1,000.00T 1,000.00T 1,000.00T Totale voorraad 1.0e+15 1.0e+15 1.0e+15

De huidige marktkapitalisatie van Kumaneene is $ 26.73K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van KUMANEENE is 1,000.00T, met een totale voorraad van 1.0e+15. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 26.73K.