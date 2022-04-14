Kuma World (KUMA) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Kuma World (KUMA), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Kuma World (KUMA) Informatie Kuma World celebrates cultural diversity and digital creativity by encouraging users to showcase their unique perspectives from different locations through photos, artwork, or videos. The project aims to create a global mosaic of experiences, fostering collective exploration and a vibrant community centered on discovery and creativity using custom AI Agent. AI Agent will help community to learn more about the project with the dedicated support using the AI. Officiële website: https://kuma.cam Whitepaper: https://www.kuma.cam/#tokenomics

Kuma World (KUMA) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Kuma World (KUMA), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 199.95K $ 199.95K $ 199.95K Totale voorraad: $ 1.00T $ 1.00T $ 1.00T Circulerende voorraad: $ 687.98B $ 687.98B $ 687.98B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 290.63K $ 290.63K $ 290.63K Hoogste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Kuma World (KUMA) prijs

Kuma World (KUMA) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Kuma World (KUMA) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal KUMA tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel KUMA tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van KUMA begrijpt, kun je de live prijs van KUMA token verkennen!

