KUB Coin (KUB) Informatie The KUB Coin (KUB) is the native utility coin powering the KUB Chain, serving as a cornerstone of its growing ecosystem. It facilitates on-chain gas fee payments, can be converted into fee credits on the Bitkub Exchange, and enables staking for Validators and Delegators to actively secure and govern the network. KUB also supports seamless exchanges with various digital assets and unlocks exclusive services and benefits from KUB Chain's partners, driving innovation and collaboration within the blockchain ecosystem. Additionally, KUB is listed on Thailand's leading Bitkub Exchange and other international cryptocurrency exchanges, ensuring accessibility and global reach. Officiële website: https://kubchain.com/ Whitepaper: https://www.bitkubchain.com/docs/EN_Bitkub_Chain_WhitePaper_V3.3.pdf

KUB Coin (KUB) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor KUB Coin (KUB), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 137.86M $ 137.86M $ 137.86M Totale voorraad: $ 110.00M $ 110.00M $ 110.00M Circulerende voorraad: $ 88.85M $ 88.85M $ 88.85M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 170.68M $ 170.68M $ 170.68M Hoogste ooit: $ 17.24 $ 17.24 $ 17.24 Laagste ooit: $ 0.381968 $ 0.381968 $ 0.381968 Huidige prijs: $ 1.55 $ 1.55 $ 1.55 Meer informatie over KUB Coin (KUB) prijs

KUB Coin (KUB) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van KUB Coin (KUB) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal KUB tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel KUB tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van KUB begrijpt, kun je de live prijs van KUB token verkennen!

