Krypto Cock (COCK) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.00016108 $ 0.00016108 $ 0.00016108 24u laag $ 0.00018411 $ 0.00018411 $ 0.00018411 24u hoog 24u laag $ 0.00016108$ 0.00016108 $ 0.00016108 24u hoog $ 0.00018411$ 0.00018411 $ 0.00018411 Hoogste prijs ooit $ 0.00033393$ 0.00033393 $ 0.00033393 Laagste prijs $ 0.00016108$ 0.00016108 $ 0.00016108 Prijswijziging (1u) -0.55% Prijswijziging (1D) -5.83% Prijswijziging (7D) -19.56% Prijswijziging (7D) -19.56%

Krypto Cock (COCK) real-time prijs is $0.00017256. De afgelopen 24 uur werd er COCK verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00016108 en een hoogtepunt van $ 0.00018411, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De COCK hoogste prijs aller tijden is $ 0.00033393, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00016108 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is COCK met -0.55% veranderd in het afgelopen uur, -5.83% in de afgelopen 24 uur en -19.56% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Krypto Cock (COCK) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 173.05K$ 173.05K $ 173.05K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 173.05K$ 173.05K $ 173.05K Circulerende voorraad 1.00B 1.00B 1.00B Totale voorraad 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Krypto Cock is $ 173.05K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van COCK is 1.00B, met een totale voorraad van 1000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 173.05K.