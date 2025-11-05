BeursDEX+
De live Krypto Cock prijs vandaag is 0.00017256 USD. Volg realtime COCK naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de COCK prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over COCK

COCK Prijsinformatie

Wat is COCK

COCK officiële website

COCK tokenomie

COCK Prijsvoorspelling

Krypto Cock logo

Krypto Cock Prijs (COCK)

Niet genoteerd

1 COCK naar USD live prijs:

$0.0001725
-6.30%1D
mexc
Deze tokengegevens zijn afkomstig van derden. MEXC fungeert uitsluitend als informatie-aggregator. Ontdek andere genoteerde tokens op de MEXC Spotmarkt!
USD
Krypto Cock (COCK) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 23:10:45 (UTC+8)

Krypto Cock (COCK) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.00016108
24u laag
$ 0.00018411
24u hoog

$ 0.00016108
$ 0.00018411
$ 0.00033393
$ 0.00016108
-0.55%

-5.83%

-19.56%

-19.56%

Krypto Cock (COCK) real-time prijs is $0.00017256. De afgelopen 24 uur werd er COCK verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00016108 en een hoogtepunt van $ 0.00018411, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De COCK hoogste prijs aller tijden is $ 0.00033393, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00016108 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is COCK met -0.55% veranderd in het afgelopen uur, -5.83% in de afgelopen 24 uur en -19.56% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Krypto Cock (COCK) Marktinformatie

$ 173.05K
--
$ 173.05K
1.00B
1,000,000,000.0
De huidige marktkapitalisatie van Krypto Cock is $ 173.05K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van COCK is 1.00B, met een totale voorraad van 1000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 173.05K.

Krypto Cock (COCK) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Krypto Cock naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Krypto Cock naar USD $ -0.0000580548.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Krypto Cock naar USD $ -0.0000787691.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Krypto Cock naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0-5.83%
30 dagen$ -0.0000580548-33.64%
60 dagen$ -0.0000787691-45.64%
90 dagen$ 0--

Wat is Krypto Cock (COCK)?

Krypto Cock is a meme-powered crypto project with real onchain utility. Born from the lessons of past market cycles, $COCK blends humor, culture, and technology to create a unique community-driven ecosystem.

The project is focused on: • Building lightweight mini-apps for Farcaster and other onchain platforms • Developing an engaged, growing community • Delivering consistent, high-quality content • Offering practical onchain tools and experiences • Led by a team with years of crypto and product experience

$COCK aims to make the crypto experience more fun, accessible, and connected, without sacrificing purpose or quality.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

Krypto Cock (COCK) hulpbron

Officiële website

Krypto Cock Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Krypto Cock (COCK) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Krypto Cock (COCK) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Krypto Cock te bekijken.

Bekijk nu de Krypto Cock prijsvoorspelling !

COCK naar lokale valuta's

Krypto Cock (COCK) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Krypto Cock (COCK) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van COCK token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Krypto Cock (COCK)

Hoeveel is Krypto Cock (COCK) vandaag waard?
De live COCK prijs in USD is 0.00017256 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige COCK naar USD prijs?
De huidige prijs van COCK naar USD is $ 0.00017256. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Krypto Cock?
De marktkapitalisatie van COCK is $ 173.05K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van COCK?
De circulerende voorraad van COCK is 1.00B USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van COCK?
COCK bereikte een ATH-prijs van 0.00033393 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van COCK?
COCK zag een ATL-prijs van 0.00016108 USD.
Wat is het handelsvolume van COCK?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van COCK is -- USD.
Zal COCK dit jaar hoger gaan?
COCK kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de COCK prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

