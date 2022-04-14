KRWO (KRWO) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in KRWO (KRWO), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

KRWO (KRWO) Informatie KRWO is a Korean Won-backed stablecoin issued on the Kaia blockchain through an open and transparent smart contract developed by the GimSwap team. While currently launched on the Kaia blockchain, KRWO is designed to expand to multiple major blockchains in the future, enabling a broader reach and greater utility. It is built on the Open Voucher (OV) protocol, a system designed by Open Asset to tokenize fiat-backed assets into OV vouchers. KRWO enables secure and efficient Korean Won transactions across Web2 and Web3 environments, bridging traditional finance and blockchain technology to support decentralized finance (DeFi) activities. Officiële website: https://gimswap.com Whitepaper: https://docs.gimswap.com/gimswap-guide/what-is-krwo

KRWO (KRWO) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor KRWO (KRWO), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 13.90K $ 13.90K $ 13.90K Totale voorraad: $ 20.30M $ 20.30M $ 20.30M Circulerende voorraad: $ 20.30M $ 20.30M $ 20.30M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 13.90K $ 13.90K $ 13.90K Hoogste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00068487 $ 0.00068487 $ 0.00068487 Meer informatie over KRWO (KRWO) prijs

KRWO (KRWO) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van KRWO (KRWO) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal KRWO tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel KRWO tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van KRWO begrijpt, kun je de live prijs van KRWO token verkennen!

Prijsvoorspelling van KRWO Wil je weten waar je KRWO naartoe gaat? Onze KRWO prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van KRWO token!

