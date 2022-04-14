Kroak on Kaspa (KROAK) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Kroak on Kaspa (KROAK), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Kroak on Kaspa (KROAK) Informatie $KROAK is a meme coin that was deployed on KRC-20 and was 100% fair launched. KROAK aims to build a strong community of meme-coin enthusiasts who are interested in changing the negative sentiments growing in the crypto space. KROAK works to use its meme-ability to uplift community members and promote morally sound crypto practices. KROAKS narrative begins like this… After KROAKing all his coins on frog-memes, KROAK has come back to avenge his gains and become a rich frog by building the strongest community in all of crypto. $KROAK is a meme coin that was deployed on KRC-20 and was 100% fair launched. KROAK aims to build a strong community of meme-coin enthusiasts who are interested in changing the negative sentiments growing in the crypto space. KROAK works to use its meme-ability to uplift community members and promote morally sound crypto practices. KROAKS narrative begins like this… After KROAKing all his coins on frog-memes, KROAK has come back to avenge his gains and become a rich frog by building the strongest community in all of crypto. Officiële website: https://www.kroakonkaspa.com/ Koop nu KROAK!

Kroak on Kaspa (KROAK) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Kroak on Kaspa (KROAK), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 429.00K $ 429.00K $ 429.00K Totale voorraad: $ 690.00M $ 690.00M $ 690.00M Circulerende voorraad: $ 690.00M $ 690.00M $ 690.00M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 429.00K $ 429.00K $ 429.00K Hoogste ooit: $ 0.00371105 $ 0.00371105 $ 0.00371105 Laagste ooit: $ 0.00014012 $ 0.00014012 $ 0.00014012 Huidige prijs: $ 0.00061998 $ 0.00061998 $ 0.00061998 Meer informatie over Kroak on Kaspa (KROAK) prijs

Kroak on Kaspa (KROAK) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Kroak on Kaspa (KROAK) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal KROAK tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel KROAK tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van KROAK begrijpt, kun je de live prijs van KROAK token verkennen!

