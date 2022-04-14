Kris (KRIS) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Kris (KRIS), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Kris (KRIS) Informatie Kris is a community-driven meme coin on the Cronos blockchain focused on decentralized growth and grassroots engagement. The project avoids paid promotions, influencer-driven marketing, and centralized control. Instead, it emphasizes organic expansion through community-led initiatives and utility-based rewards. Key Features: Social Engagement Quests: Users earn $Kris by completing social tasks on platforms such as X, YouTube, and Reddit. Free Development Tools: Offers no-cost access to tools like NFT generators, buy/sell bots, and Discord launch bots for new projects. Accelerator Program: Supports emerging meme and NFT projects with essential decentralized applications. Holder Utilities: Provides access to tools like sniping bots, market analytics, copy trading, and token scanning tools for holders. ERC404 Implementation: Utilizes ERC404s to enhance liquidity and gated utility access. Kris operates without venture capital involvement and prioritizes community participation over centralized ownership. Officiële website: https://kristoken.xyz Whitepaper: https://kristoken.xyz/roadmap

Kris (KRIS) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Kris (KRIS), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 157.23K $ 157.23K $ 157.23K Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 157.23K $ 157.23K $ 157.23K Hoogste ooit: $ 0.00057697 $ 0.00057697 $ 0.00057697 Laagste ooit: $ 0.00006735 $ 0.00006735 $ 0.00006735 Huidige prijs: $ 0.00015673 $ 0.00015673 $ 0.00015673 Meer informatie over Kris (KRIS) prijs

Kris (KRIS) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Kris (KRIS) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal KRIS tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel KRIS tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van KRIS begrijpt, kun je de live prijs van KRIS token verkennen!

