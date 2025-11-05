Koyo (KOY) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 24u laag $ 0 24u hoog Hoogste prijs ooit $ 0.02352792 Laagste prijs $ 0 Prijswijziging (1u) -- Prijswijziging (1D) -- Prijswijziging (7D) -15.22%

Koyo (KOY) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er KOY verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De KOY hoogste prijs aller tijden is $ 0.02352792, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is KOY met -- veranderd in het afgelopen uur, -- in de afgelopen 24 uur en -15.22% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Koyo (KOY) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 145.30K Volume (24u) -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 155.07K Circulerende voorraad 527.10M Totale voorraad 562,535,613.3139977

De huidige marktkapitalisatie van Koyo is $ 145.30K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van KOY is 527.10M, met een totale voorraad van 562535613.3139977. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 155.07K.