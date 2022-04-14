Koro Go (KORO) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Koro Go (KORO), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Koro Go (KORO) Informatie KORO Go Yakusugi Sou is a key foundation female in the modern Shiba Inu lineage. As the mother of Aka Go Yakusugi Sou and mate of Ishi Go Yakusugi Sou, her bloodline helped define the breed's ideal traits—strong structure, red coat, and balanced temperament. Her influence is documented in trusted pedigrees, including ShibaPedigree.com, where she is listed as a core ancestor. Through her descendants, KORO is remembered as the matriarch—a true Eve of the Shibas Officiële website: https://korogo.live/

Koro Go (KORO) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Koro Go (KORO), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 27.59K $ 27.59K $ 27.59K Totale voorraad: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Circulerende voorraad: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 27.59K $ 27.59K $ 27.59K Hoogste ooit: $ 0.00323435 $ 0.00323435 $ 0.00323435 Laagste ooit: $ 0.00005335 $ 0.00005335 $ 0.00005335 Huidige prijs: $ 0.00027568 $ 0.00027568 $ 0.00027568 Meer informatie over Koro Go (KORO) prijs

Koro Go (KORO) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Koro Go (KORO) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal KORO tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel KORO tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van KORO begrijpt, kun je de live prijs van KORO token verkennen!

Prijsvoorspelling van KORO Wil je weten waar je KORO naartoe gaat? Onze KORO prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van KORO token!

