Kontos (KOS) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Kontos (KOS), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens.

Kontos (KOS) Informatie Kontos is a zk-powered and AI-enhanced chain-abstraction infrastructure powered Zecrey Labs. Kontos especially focus on the following abstractions: account, asset, chain and action abstractions. Its superior architecture enables users to enjoy numerous features, including gas-less transactions, asset-less operations, and key-less with higher security. By offering a single account for multiple blockchains, Kontos simplifies the usability of blockchain-based applications and provides an easy entry point into the world of web3. It streamlines managing and trading assets across networks. It simplifies cross-chain transactions with innovative chain, account, asset, and action abstractions, revolutionizing multi-chain navigation. With these unique features, Kontos is revolutionizing the traditional blockchain ecosystem and paving the way for the decentralized future. We're also backed by top investors: Binance Labs, Spartan Group, Shima Capital, Fenbushi Capital, .etc. Officiële website: https://www.kontos.io

Kontos (KOS) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Kontos (KOS), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 280.64K $ 280.64K $ 280.64K Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 190.76M $ 190.76M $ 190.76M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 1.47M $ 1.47M $ 1.47M Hoogste ooit: $ 1.025 $ 1.025 $ 1.025 Laagste ooit: $ 0.00111339 $ 0.00111339 $ 0.00111339 Huidige prijs: $ 0.00147131 $ 0.00147131 $ 0.00147131 Meer informatie over Kontos (KOS) prijs

Kontos (KOS) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Kontos (KOS) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal KOS tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel KOS tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van KOS begrijpt, kun je de live prijs van KOS token verkennen!

