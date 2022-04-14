Konstellation (DARC) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Konstellation (DARC), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Konstellation (DARC) Informatie Konstellation is a decentralized cross-chain capital markets protocol built with Cosmos SDK. It is aimed to efficiently connect funds and the various components of the asset management industry with investors. Konstellation intends to be the financial services industry hub for Cosmos and other blockchain ecosystems through strategic inter-blockchain communications. The network is powered by DARC tokens, which are required for the Konstellation network's governance and transactions. Officiële website: https://konstellation.tech Whitepaper: https://konstellation.gitbook.io/konstellation-official-document/introduction/whitepaper

Konstellation (DARC) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Konstellation (DARC), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 140.04K $ 140.04K $ 140.04K Hoogste ooit: $ 0.083267 $ 0.083267 $ 0.083267 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00014004 $ 0.00014004 $ 0.00014004 Meer informatie over Konstellation (DARC) prijs

Konstellation (DARC) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Konstellation (DARC) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal DARC tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel DARC tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van DARC begrijpt, kun je de live prijs van DARC token verkennen!

Prijsvoorspelling van DARC Wil je weten waar je DARC naartoe gaat? Onze DARC prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven.

