BeursDEX+
Koop cryptoMarktenSpotFutures500XEarnEvenementen
Meer
De live KONA prijs vandaag is 25.42 USD. Volg realtime KONA naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de KONA prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.De live KONA prijs vandaag is 25.42 USD. Volg realtime KONA naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de KONA prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over KONA

KONA Prijsinformatie

Wat is KONA

KONA officiële website

KONA tokenomie

KONA Prijsvoorspelling

Verdien

Airdrop+

Nieuws

Blog

Leren

KONA logo

KONA Prijs (KONA)

Niet genoteerd

1 KONA naar USD live prijs:

$25.42
$25.42$25.42
-16.30%1D
mexc
Deze tokengegevens zijn afkomstig van derden. MEXC fungeert uitsluitend als informatie-aggregator. Ontdek andere genoteerde tokens op de MEXC Spotmarkt!
USD
KONA (KONA) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 21:24:48 (UTC+8)

KONA (KONA) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 24.59
$ 24.59$ 24.59
24u laag
$ 30.64
$ 30.64$ 30.64
24u hoog

$ 24.59
$ 24.59$ 24.59

$ 30.64
$ 30.64$ 30.64

$ 109.49
$ 109.49$ 109.49

$ 24.59
$ 24.59$ 24.59

+0.16%

-16.38%

-37.39%

-37.39%

KONA (KONA) real-time prijs is $25.42. De afgelopen 24 uur werd er KONA verhandeld tussen een laagtepunt van $ 24.59 en een hoogtepunt van $ 30.64, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De KONA hoogste prijs aller tijden is $ 109.49, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 24.59 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is KONA met +0.16% veranderd in het afgelopen uur, -16.38% in de afgelopen 24 uur en -37.39% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

KONA (KONA) Marktinformatie

$ 281.59K
$ 281.59K$ 281.59K

--
----

$ 281.59K
$ 281.59K$ 281.59K

11.08K
11.08K 11.08K

11,075.73930441548
11,075.73930441548 11,075.73930441548

De huidige marktkapitalisatie van KONA is $ 281.59K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van KONA is 11.08K, met een totale voorraad van 11075.73930441548. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 281.59K.

KONA (KONA) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van KONA naar USD $ -4.98309962438264.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van KONA naar USD $ -17.0022712220.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van KONA naar USD $ 0.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van KONA naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ -4.98309962438264-16.38%
30 dagen$ -17.0022712220-66.88%
60 dagen$ 0--
90 dagen$ 0--

Wat is KONA (KONA)?

Kona is a leading DeFi project on Abstract, focused on bringing trading, lending, and yield primitives to the consumer chain.

The Kona app is powered by the KONA token, which has a variety of use cases on the platform. First, KONA can be staked to earn stablecoin yield from fees generated on the Kona app. Second, KONA can be locked in a vote escrow-style system to direct the distribution of Kona Points to liquidity providers on the Kona app. Finally, KONA is partially burned from fees generated on the Kona app.

Kona is built by the KittyPunch team, who has created the leading DeFi infrastructure on the Flow blockchain.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

KONA (KONA) hulpbron

Officiële website

KONA Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal KONA (KONA) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je KONA (KONA) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor KONA te bekijken.

Bekijk nu de KONA prijsvoorspelling !

KONA naar lokale valuta's

KONA (KONA) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van KONA (KONA) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van KONA token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over KONA (KONA)

Hoeveel is KONA (KONA) vandaag waard?
De live KONA prijs in USD is 25.42 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige KONA naar USD prijs?
De huidige prijs van KONA naar USD is $ 25.42. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van KONA?
De marktkapitalisatie van KONA is $ 281.59K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van KONA?
De circulerende voorraad van KONA is 11.08K USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van KONA?
KONA bereikte een ATH-prijs van 109.49 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van KONA?
KONA zag een ATL-prijs van 24.59 USD.
Wat is het handelsvolume van KONA?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van KONA is -- USD.
Zal KONA dit jaar hoger gaan?
KONA kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de KONA prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 21:24:48 (UTC+8)

KONA (KONA) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

POPULAIR

Momenteel populaire cryptocurrency's die veel marktaandacht krijgen

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$102,549.42
$102,549.42$102,549.42

-0.61%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,334.44
$3,334.44$3,334.44

-4.92%

Solana logo

Solana

SOL

$158.18
$158.18$158.18

-2.04%

USDCoin logo

USDCoin

USDC

$0.9999
$0.9999$0.9999

-0.02%

Momentum logo

Momentum

MMT

$1.2100
$1.2100$1.2100

+61.87%

TOPvolume

De cryptocurrency's met het hoogste handelsvolume

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$102,549.42
$102,549.42$102,549.42

-0.61%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,334.44
$3,334.44$3,334.44

-4.92%

Solana logo

Solana

SOL

$158.18
$158.18$158.18

-2.04%

XRP logo

XRP

XRP

$2.2457
$2.2457$2.2457

-1.59%

DOGE logo

DOGE

DOGE

$0.16412
$0.16412$0.16412

+0.11%

Nieuw toegevoegd

Onlangs genoteerde cryptocurrency's die beschikbaar zijn voor handel

UnifAI logo

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logo

Sentism

SENTIS

$0.04053
$0.04053$0.04053

+62.12%

MemeMarket logo

MemeMarket

MFUN

$0.00952
$0.00952$0.00952

+26.93%

Backstage logo

Backstage

BKS

$0.00549
$0.00549$0.00549

-15.53%

Intuition logo

Intuition

TRUST

$0.2543
$0.2543$0.2543

+408.60%

Topstijgers

De beste cryptopumps van vandaag

Intuition logo

Intuition

TRUST

$0.2543
$0.2543$0.2543

+408.60%

PlayMindProtocol logo

PlayMindProtocol

PMIND

$0.07540
$0.07540$0.07540

+391.52%

Datasoul logo

Datasoul

DATASOUL

$0.0000000045728
$0.0000000045728$0.0000000045728

+226.58%

JUICY logo

JUICY

JUICY

$0.1858
$0.1858$0.1858

+183.66%

NexAIPhone logo

NexAIPhone

NEXAIPHONE

$0.000008652
$0.000008652$0.000008652

+126.67%