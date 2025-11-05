KONA (KONA) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 24.59 $ 24.59 $ 24.59 24u laag $ 30.64 $ 30.64 $ 30.64 24u hoog 24u laag $ 24.59$ 24.59 $ 24.59 24u hoog $ 30.64$ 30.64 $ 30.64 Hoogste prijs ooit $ 109.49$ 109.49 $ 109.49 Laagste prijs $ 24.59$ 24.59 $ 24.59 Prijswijziging (1u) +0.16% Prijswijziging (1D) -16.38% Prijswijziging (7D) -37.39% Prijswijziging (7D) -37.39%

KONA (KONA) real-time prijs is $25.42. De afgelopen 24 uur werd er KONA verhandeld tussen een laagtepunt van $ 24.59 en een hoogtepunt van $ 30.64, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De KONA hoogste prijs aller tijden is $ 109.49, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 24.59 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is KONA met +0.16% veranderd in het afgelopen uur, -16.38% in de afgelopen 24 uur en -37.39% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

KONA (KONA) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 281.59K$ 281.59K $ 281.59K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 281.59K$ 281.59K $ 281.59K Circulerende voorraad 11.08K 11.08K 11.08K Totale voorraad 11,075.73930441548 11,075.73930441548 11,075.73930441548

De huidige marktkapitalisatie van KONA is $ 281.59K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van KONA is 11.08K, met een totale voorraad van 11075.73930441548. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 281.59K.