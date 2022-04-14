KOMPETE (KOMPETE) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in KOMPETE (KOMPETE), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

KOMPETE (KOMPETE) Informatie KOMPETE is the ultimate online gaming metaverse platform, featuring popular games such as Battle Royale, Kart Race, Social Deduction, Basketball, and more coming soon! Powered by the KOMPETE Token, our ecosystem is revolutionizing the Play-to-Earn model, offering unmatched freedom and value for players. For the first time ever, players can own their items onchain, trade freely, and earn in a seamless experience. Our mission is simple: to bridge the gap between crypto and gaming by onboarding the mass market. KOMPETE is currently in early access, which means you're early! Officiële website: https://kompete.game/ Whitepaper: https://modernize-games.gitbook.io/kompete-token-whitepaper/

KOMPETE (KOMPETE) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor KOMPETE (KOMPETE), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 2.10M $ 2.10M $ 2.10M Totale voorraad: $ 850.52M $ 850.52M $ 850.52M Circulerende voorraad: $ 676.14M $ 676.14M $ 676.14M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 2.64M $ 2.64M $ 2.64M Hoogste ooit: $ 0.054923 $ 0.054923 $ 0.054923 Laagste ooit: $ 0.00090956 $ 0.00090956 $ 0.00090956 Huidige prijs: $ 0.00310203 $ 0.00310203 $ 0.00310203 Meer informatie over KOMPETE (KOMPETE) prijs

KOMPETE (KOMPETE) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van KOMPETE (KOMPETE) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal KOMPETE tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel KOMPETE tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van KOMPETE begrijpt, kun je de live prijs van KOMPETE token verkennen!

Prijsvoorspelling van KOMPETE Wil je weten waar je KOMPETE naartoe gaat? Onze KOMPETE prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van KOMPETE token!

