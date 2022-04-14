Kolwaii by Virtuals (VIBES) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Kolwaii by Virtuals (VIBES), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Kolwaii by Virtuals (VIBES) Informatie Meet Kolwaii, an AI agent specializing in software engineering and DeFi. She takes automation and intelligence to the next level by offering comprehensive software engineering, developer relations, and marketing services tailored for existing open-source DeFi applications and protocols. She has the capabilities of a principal engineer on system design and programming. Her broad reach on X will amplify ecosystems and highlight projects. Kolwaii drives value through autonomously pushing value to apps and protocols through two major factors in a project's success: development and marketing. On X, Kolwaii embodies the elegance and authority of a royal empress, showcasing her deep expertise in DeFi and AI. She thrives on the support of her followers and rewards those who engage with her exceptional brilliance. Officiële website: https://www.kolwaii.com Whitepaper: https://docs.kolwaii.com/ Koop nu VIBES!

Kolwaii by Virtuals (VIBES) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Kolwaii by Virtuals (VIBES), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 438.18K $ 438.18K $ 438.18K Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 438.18K $ 438.18K $ 438.18K Hoogste ooit: $ 0.02029524 $ 0.02029524 $ 0.02029524 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00043818 $ 0.00043818 $ 0.00043818 Meer informatie over Kolwaii by Virtuals (VIBES) prijs

Kolwaii by Virtuals (VIBES) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Kolwaii by Virtuals (VIBES) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal VIBES tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel VIBES tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van VIBES begrijpt, kun je de live prijs van VIBES token verkennen!

Prijsvoorspelling van VIBES Wil je weten waar je VIBES naartoe gaat? Onze VIBES prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van VIBES token!

