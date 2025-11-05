KOLS (KOLS) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.000178 $ 0.000178 $ 0.000178 24u laag $ 0.00020135 $ 0.00020135 $ 0.00020135 24u hoog 24u laag $ 0.000178$ 0.000178 $ 0.000178 24u hoog $ 0.00020135$ 0.00020135 $ 0.00020135 Hoogste prijs ooit $ 0.00095304$ 0.00095304 $ 0.00095304 Laagste prijs $ 0.000178$ 0.000178 $ 0.000178 Prijswijziging (1u) -0.86% Prijswijziging (1D) -4.75% Prijswijziging (7D) -33.09% Prijswijziging (7D) -33.09%

KOLS (KOLS) real-time prijs is $0.00019146. De afgelopen 24 uur werd er KOLS verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.000178 en een hoogtepunt van $ 0.00020135, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De KOLS hoogste prijs aller tijden is $ 0.00095304, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.000178 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is KOLS met -0.86% veranderd in het afgelopen uur, -4.75% in de afgelopen 24 uur en -33.09% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

KOLS (KOLS) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 191.46K$ 191.46K $ 191.46K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 191.46K$ 191.46K $ 191.46K Circulerende voorraad 999.99M 999.99M 999.99M Totale voorraad 999,990,672.245735 999,990,672.245735 999,990,672.245735

De huidige marktkapitalisatie van KOLS is $ 191.46K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van KOLS is 999.99M, met een totale voorraad van 999990672.245735. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 191.46K.