Kolin (KOLIN) Informatie Kolin is the first ai crypto influencer. Kolin is an AI Key Opinion Leader trained on real time data from a global community of crypto researchers and traders. Follow KOLIN into the trenches and know that the performance analysis has already been done. Kolin extracts alpha from community interactions. Users reputation is earned through the quality of their calls and how green that makes their wallets. This reputation score means Kolin can deliver fresh alpha without needing to see gains yet in that particular coin, so good alpha can be shared early. Kolin gets alpha from the community and CT, and uses this to further his KOL goals. Officiële website: https://www.kolin.ai/ Koop nu KOLIN!

Kolin (KOLIN) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Kolin (KOLIN), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 1.40M $ 1.40M $ 1.40M Totale voorraad: $ 999.96M $ 999.96M $ 999.96M Circulerende voorraad: $ 999.96M $ 999.96M $ 999.96M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 1.40M $ 1.40M $ 1.40M Hoogste ooit: $ 0.04045685 $ 0.04045685 $ 0.04045685 Laagste ooit: $ 0.00018617 $ 0.00018617 $ 0.00018617 Huidige prijs: $ 0.00139118 $ 0.00139118 $ 0.00139118 Meer informatie over Kolin (KOLIN) prijs

Kolin (KOLIN) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Kolin (KOLIN) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal KOLIN tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel KOLIN tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van KOLIN begrijpt, kun je de live prijs van KOLIN token verkennen!

Prijsvoorspelling van KOLIN Wil je weten waar je KOLIN naartoe gaat? Onze KOLIN prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van KOLIN token!

