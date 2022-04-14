Kolana (KOL) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Kolana (KOL), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Kolana (KOL) Informatie Kolana is a streamlined dashboard that combines trades, tweets, AI insights, and leaderboards into one coherent flow. Instead of overwhelming users with endless data, it focuses on high-signal information from curated wallets and social accounts. The platform provides live trades and tweets, a rotating AI TL;DR summarizing current trends, and clean performance leaderboards. By starting with the AI brief, checking top performers, scanning tweets, and confirming with trades, users can form a clear market view in just minutes. Built with Svelte, Vite, shadcn-svelte, PocketBase, and Lucide icons, Kolana is designed for speed, transparency, and responsive usability across devices. Kolana is a streamlined dashboard that combines trades, tweets, AI insights, and leaderboards into one coherent flow. Instead of overwhelming users with endless data, it focuses on high-signal information from curated wallets and social accounts. The platform provides live trades and tweets, a rotating AI TL;DR summarizing current trends, and clean performance leaderboards. By starting with the AI brief, checking top performers, scanning tweets, and confirming with trades, users can form a clear market view in just minutes. Built with Svelte, Vite, shadcn-svelte, PocketBase, and Lucide icons, Kolana is designed for speed, transparency, and responsive usability across devices. Officiële website: https://www.kolanasolana.com/ Koop nu KOL!

Kolana (KOL) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Kolana (KOL), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 204.70K $ 204.70K $ 204.70K Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 204.70K $ 204.70K $ 204.70K Hoogste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.0002047 $ 0.0002047 $ 0.0002047 Meer informatie over Kolana (KOL) prijs

Kolana (KOL) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Kolana (KOL) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal KOL tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel KOL tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van KOL begrijpt, kun je de live prijs van KOL token verkennen!

Prijsvoorspelling van KOL Wil je weten waar je KOL naartoe gaat? Onze KOL prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van KOL token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!