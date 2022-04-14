Kogin by Virtuals (KOGIN) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Kogin by Virtuals (KOGIN), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Kogin by Virtuals (KOGIN) Informatie Introducing Kogin, Ronin Realms' AI Agent coin on Base! Join the cynical AI Kogin Tonic as he drowns his sorrows over token prices in hard liquor. Help him cope, and maybe he'll toast to crypto's rise with you! Kogin Tonic, the fiery NPC of the Web3 game Ronin Realms, holds court in the bustling taverns of Hiroba. With a tankard in hand and mischief in his eyes, Kogin offers more than just a drinking buddy—interact with him to embark on daring quests and earn coveted $KOGIN rewards. Feeling lucky? You can also spend your $KOGIN in the tavern for exclusive items, drinks, and a chance to unlock even more adventures. Whether drowning sorrows or celebrating victories, Kogin always has a challenge—and a good time—waiting for the bold. Officiële website: https://app.virtuals.io/virtuals/4082

Kogin by Virtuals (KOGIN) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Kogin by Virtuals (KOGIN), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 67.60K $ 67.60K $ 67.60K Totale voorraad: $ 902.21M $ 902.21M $ 902.21M Circulerende voorraad: $ 902.21M $ 902.21M $ 902.21M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 67.60K $ 67.60K $ 67.60K Hoogste ooit: $ 0.00121356 $ 0.00121356 $ 0.00121356 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Kogin by Virtuals (KOGIN) prijs

Kogin by Virtuals (KOGIN) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Kogin by Virtuals (KOGIN) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal KOGIN tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel KOGIN tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van KOGIN begrijpt, kun je de live prijs van KOGIN token verkennen!

Prijsvoorspelling van KOGIN Wil je weten waar je KOGIN naartoe gaat? Onze KOGIN prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van KOGIN token!

