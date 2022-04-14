Kofi Aptos (KAPT) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Kofi Aptos (KAPT), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Kofi Aptos (KAPT) Informatie Kofi Finance is transforming staking on Aptos by introducing MEV revenue sharing, ensuring that stakers earn enhanced rewards while maintaining full liquidity. Unlike traditional staking, where assets are locked, Kofi issues a liquid staking token (LST) that can be freely traded, used in DeFi, or redeemed for the underlying staked assets—allowing users to earn staking rewards without sacrificing liquidity. Officiële website: https://kofi.finance

Kofi Aptos (KAPT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Kofi Aptos (KAPT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 34.12M $ 34.12M $ 34.12M Totale voorraad: $ 7.89M $ 7.89M $ 7.89M Circulerende voorraad: $ 7.89M $ 7.89M $ 7.89M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 34.12M $ 34.12M $ 34.12M Hoogste ooit: $ 5.58 $ 5.58 $ 5.58 Laagste ooit: $ 3.77 $ 3.77 $ 3.77 Huidige prijs: $ 4.33 $ 4.33 $ 4.33 Meer informatie over Kofi Aptos (KAPT) prijs

Kofi Aptos (KAPT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Kofi Aptos (KAPT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal KAPT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel KAPT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van KAPT begrijpt, kun je de live prijs van KAPT token verkennen!

Prijsvoorspelling van KAPT Wil je weten waar je KAPT naartoe gaat? Onze KAPT prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van KAPT token!

