De live Kobe the Shiba Inu prijs vandaag is 0.00006636 USD. Volg realtime KOBE naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de KOBE prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Kobe the Shiba Inu (KOBE) live prijsgrafiek
Kobe the Shiba Inu (KOBE) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0
$ 0$ 0
24u laag
$ 0
$ 0$ 0
24u hoog

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.206835
$ 0.206835$ 0.206835

$ 0.00002782
$ 0.00002782$ 0.00002782

--

--

0.00%

0.00%

Kobe the Shiba Inu (KOBE) real-time prijs is $0.00006636. De afgelopen 24 uur werd er KOBE verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De KOBE hoogste prijs aller tijden is $ 0.206835, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00002782 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is KOBE met -- veranderd in het afgelopen uur, -- in de afgelopen 24 uur en 0.00% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Kobe the Shiba Inu (KOBE) Marktinformatie

$ 6.64K
$ 6.64K$ 6.64K

--
----

$ 6.64K
$ 6.64K$ 6.64K

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Kobe the Shiba Inu is $ 6.64K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van KOBE is 100.00M, met een totale voorraad van 100000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 6.64K.

Kobe the Shiba Inu (KOBE) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Kobe the Shiba Inu naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Kobe the Shiba Inu naar USD $ +0.0000006885.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Kobe the Shiba Inu naar USD $ 0.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Kobe the Shiba Inu naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0--
30 dagen$ +0.0000006885+1.04%
60 dagen$ 0--
90 dagen$ 0--

Wat is Kobe the Shiba Inu (KOBE)?

The Kobe Inu ($KOBE) project is a heartfelt, community-driven meme token inspired by the resilient spirit of two Shiba Inu dogs named Kobe, both rescued and championed by DC Shiba Inu Rescue (DC SIR). Drawing from their real-life stories of abandonment, fear, and triumphant adaptation, $KOBE embodies themes of second chances, loyalty, and the unbreakable bond between humans and pups. As an Ethereum-based ERC-20 token, it blends viral meme culture with genuine philanthropy—think Dogecoin's fun vibes meets a purpose-driven narrative. The project aims to build a global pack of holders who rally around animal welfare, particularly for senior Shiba Inus, while fostering a playful ecosystem where memes, art, and stories celebrate canine resilience. At its core, $KOBE isn't just a token; it's a digital tail-wag for overlooked underdogs, turning heartbreak into hope one transaction at a time. (248 characters)

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

Kobe the Shiba Inu (KOBE) hulpbron

Officiële website

Kobe the Shiba Inu Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Kobe the Shiba Inu (KOBE) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Kobe the Shiba Inu (KOBE) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Kobe the Shiba Inu te bekijken.

Bekijk nu de Kobe the Shiba Inu prijsvoorspelling !

KOBE naar lokale valuta's

Kobe the Shiba Inu (KOBE) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Kobe the Shiba Inu (KOBE) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van KOBE token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Kobe the Shiba Inu (KOBE)

Hoeveel is Kobe the Shiba Inu (KOBE) vandaag waard?
De live KOBE prijs in USD is 0.00006636 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige KOBE naar USD prijs?
De huidige prijs van KOBE naar USD is $ 0.00006636. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Kobe the Shiba Inu?
De marktkapitalisatie van KOBE is $ 6.64K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van KOBE?
De circulerende voorraad van KOBE is 100.00M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van KOBE?
KOBE bereikte een ATH-prijs van 0.206835 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van KOBE?
KOBE zag een ATL-prijs van 0.00002782 USD.
Wat is het handelsvolume van KOBE?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van KOBE is -- USD.
Zal KOBE dit jaar hoger gaan?
KOBE kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de KOBE prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

