KOBAN (KOBAN) Tokenomie

Ontdek belangrijke inzichten in KOBAN (KOBAN), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens.
USD

KOBAN (KOBAN) Informatie

What is KOBAN? KOBAN ($KOBAN) is a utility token legally issued by WAGMI, designed for use within the Lucky Kat gaming ecosystem and the Takibi Protocol – a full-stack Web3 gaming infrastructure designed to simplify blockchain integration for game developers. KOBAN is used for in-game transactions, staking, cross-game asset transfers, and rewards across multiple titles developed by Lucky Kat Studios, such as Panzerdogs and Cosmocadia. The token also supports functionality across games built on the Takibi Protocol, a developer-friendly platform that allows seamless onboarding of Web2 games into Web3 environments. With support for NFTs, dynamic game assets, and a multi-chain roadmap, KOBAN aims to create a shared token economy for blockchain-based games.

Officiële website:
https://koban.world/

KOBAN (KOBAN) Tokenomieen prijsanalyse

Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor KOBAN (KOBAN), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token.

Marktkapitalisatie:
$ 926.47K
$ 926.47K
Totale voorraad:
$ 2.50B
$ 2.50B
Circulerende voorraad:
$ 734.94M
$ 734.94M
FDV (volledig verwaterde waardering):
$ 3.15M
$ 3.15M
Hoogste ooit:
$ 0.02602948
$ 0.02602948
Laagste ooit:
$ 0.00114467
$ 0.00114467
Huidige prijs:
$ 0.0012606
$ 0.0012606

KOBAN (KOBAN) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases

Inzicht in de tokenomie van KOBAN (KOBAN) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn.

Kerncijfers en hoe ze worden berekend:

Totale voorraad:

Het maximum aantal KOBAN tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt.

Circulerende voorraad:

Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is.

Maximale voorraad:

De harde limiet op hoeveel KOBAN tokens er in totaal kunnen bestaan.

FDV (volledig verwaterde waardering):

Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn.

Inflatiepercentage:

Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn.

Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders?

Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit.

Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn.

Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle.

Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen.

Nu je de tokenomie van KOBAN begrijpt, kun je de live prijs van KOBAN token verkennen!

Prijsvoorspelling van KOBAN

Wil je weten waar je KOBAN naartoe gaat? Onze KOBAN prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven.

Disclaimer

De tokenomie-gegevens op deze pagina zijn afkomstig van bronnen van derden. MEXC garandeert niet dat deze informatie correct is. Voer grondig onderzoek uit voordat je gaat investeren.