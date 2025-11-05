Koala (KOALA) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0.00089026$ 0.00089026 $ 0.00089026 Laagste prijs $ 0.00004183$ 0.00004183 $ 0.00004183 Prijswijziging (1u) -- Prijswijziging (1D) -- Prijswijziging (7D) +1.04% Prijswijziging (7D) +1.04%

Koala (KOALA) real-time prijs is $0.00004227. De afgelopen 24 uur werd er KOALA verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De KOALA hoogste prijs aller tijden is $ 0.00089026, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00004183 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is KOALA met -- veranderd in het afgelopen uur, -- in de afgelopen 24 uur en +1.04% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Koala (KOALA) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 39.01K$ 39.01K $ 39.01K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 42.39K$ 42.39K $ 42.39K Circulerende voorraad 922.74M 922.74M 922.74M Totale voorraad 1,002,740,281.910316 1,002,740,281.910316 1,002,740,281.910316

De huidige marktkapitalisatie van Koala is $ 39.01K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van KOALA is 922.74M, met een totale voorraad van 1002740281.910316. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 42.39K.