Knut From Zoo (KNUT) Informatie Knut From Zoo - is a meme community on Solana, The project was fair-launched on Pump.fun, This is a purely community-driven project. Secure, transparent, and built on cutting-edge blockchain technology. With a dedicated team and a vibrant community, $KNUT Token aims to bring joy and prosperity to holders while embodying the spirit of the internet's favorite amphibian. Jump on board and let's make waves in the crypto pond together! COMMUNITY-CENTRIC Driven by a passionate community, Token thrives on engagement and participation. BLOCKCHAIN-BASED Secure, transparent, and built on cutting-edge blockchain technology. Officiële website: https://knut.wtf/ Koop nu KNUT!

Knut From Zoo (KNUT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Knut From Zoo (KNUT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 14.58K $ 14.58K $ 14.58K Totale voorraad: $ 983.96M $ 983.96M $ 983.96M Circulerende voorraad: $ 983.96M $ 983.96M $ 983.96M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 14.58K $ 14.58K $ 14.58K Hoogste ooit: $ 0.00366987 $ 0.00366987 $ 0.00366987 Laagste ooit: $ 0.00001267 $ 0.00001267 $ 0.00001267 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Knut From Zoo (KNUT) prijs

Knut From Zoo (KNUT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Knut From Zoo (KNUT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal KNUT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel KNUT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van KNUT begrijpt, kun je de live prijs van KNUT token verkennen!

Prijsvoorspelling van KNUT Wil je weten waar je KNUT naartoe gaat? Onze KNUT prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van KNUT token!

