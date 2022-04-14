KNOX Dollar (KNOX) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in KNOX Dollar (KNOX), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

KNOX Dollar (KNOX) Informatie KNOX Dollar is a fortified, RWA-backed stablecoin KNOX Dollar is a fortified, RWA-backed stablecoin Officiële website: https://app.reserve.org/arbitrum/token/0x0bbf664d46becc28593368c97236faa0fb397595/overview Koop nu KNOX!

KNOX Dollar (KNOX) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor KNOX Dollar (KNOX), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 46.46K $ 46.46K $ 46.46K Totale voorraad: $ 43.08K $ 43.08K $ 43.08K Circulerende voorraad: $ 43.08K $ 43.08K $ 43.08K FDV (volledig verwaterde waardering): $ 46.46K $ 46.46K $ 46.46K Hoogste ooit: $ 1.11 $ 1.11 $ 1.11 Laagste ooit: $ 0.978369 $ 0.978369 $ 0.978369 Huidige prijs: $ 1.079 $ 1.079 $ 1.079 Meer informatie over KNOX Dollar (KNOX) prijs

KNOX Dollar (KNOX) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van KNOX Dollar (KNOX) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal KNOX tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel KNOX tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van KNOX begrijpt, kun je de live prijs van KNOX token verkennen!

Prijsvoorspelling van KNOX Wil je weten waar je KNOX naartoe gaat? Onze KNOX prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van KNOX token!

