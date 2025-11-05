Kled AI (KLED) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: 24u laag $ 0.02646805 24u hoog $ 0.04309676 Hoogste prijs ooit $ 0.055581 Laagste prijs $ 0.00180339 Prijswijziging (1u) -2.06% Prijswijziging (1D) +38.09% Prijswijziging (7D) -20.38%

Kled AI (KLED) real-time prijs is $0.03859358. De afgelopen 24 uur werd er KLED verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.02646805 en een hoogtepunt van $ 0.04309676, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De KLED hoogste prijs aller tijden is $ 0.055581, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00180339 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is KLED met -2.06% veranderd in het afgelopen uur, +38.09% in de afgelopen 24 uur en -20.38% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Kled AI (KLED) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 38.41M Volume (24u) -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 38.41M Circulerende voorraad 999.81M Totale voorraad 999,811,388.7318743

De huidige marktkapitalisatie van Kled AI is $ 38.41M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van KLED is 999.81M, met een totale voorraad van 999811388.7318743. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 38.41M.