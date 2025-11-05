BeursDEX+
De live Kled AI prijs vandaag is 0.03859358 USD. Volg realtime KLED naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de KLED prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over KLED

KLED Prijsinformatie

Wat is KLED

KLED officiële website

KLED tokenomie

KLED Prijsvoorspelling

1 KLED naar USD live prijs:

$0.03859358
$0.03859358
+38.00%1D
USD
Kled AI (KLED) live prijsgrafiek
Kled AI (KLED) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.02646805
$ 0.02646805
24u laag
$ 0.04309676
$ 0.04309676
24u hoog

$ 0.02646805
$ 0.02646805

$ 0.04309676
$ 0.04309676

$ 0.055581
$ 0.055581

$ 0.00180339
$ 0.00180339

-2.06%

+38.09%

-20.38%

-20.38%

Kled AI (KLED) real-time prijs is $0.03859358. De afgelopen 24 uur werd er KLED verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.02646805 en een hoogtepunt van $ 0.04309676, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De KLED hoogste prijs aller tijden is $ 0.055581, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00180339 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is KLED met -2.06% veranderd in het afgelopen uur, +38.09% in de afgelopen 24 uur en -20.38% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Kled AI (KLED) Marktinformatie

$ 38.41M
$ 38.41M

--
--

$ 38.41M
$ 38.41M

999.81M
999.81M

999,811,388.7318743
999,811,388.7318743

De huidige marktkapitalisatie van Kled AI is $ 38.41M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van KLED is 999.81M, met een totale voorraad van 999811388.7318743. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 38.41M.

Kled AI (KLED) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Kled AI naar USD $ +0.01064645.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Kled AI naar USD $ -0.0056610105.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Kled AI naar USD $ +0.0901340981.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Kled AI naar USD $ +0.026840280964061262.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ +0.01064645+38.09%
30 dagen$ -0.0056610105-14.66%
60 dagen$ +0.0901340981+233.55%
90 dagen$ +0.026840280964061262+228.36%

Wat is Kled AI (KLED)?

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

Kled AI (KLED) hulpbron

Officiële website

Kled AI Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Kled AI (KLED) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Kled AI (KLED) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Kled AI te bekijken.

Bekijk nu de Kled AI prijsvoorspelling !

KLED naar lokale valuta's

Kled AI (KLED) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Kled AI (KLED) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van KLED token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Kled AI (KLED)

Hoeveel is Kled AI (KLED) vandaag waard?
De live KLED prijs in USD is 0.03859358 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige KLED naar USD prijs?
De huidige prijs van KLED naar USD is $ 0.03859358. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Kled AI?
De marktkapitalisatie van KLED is $ 38.41M USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van KLED?
De circulerende voorraad van KLED is 999.81M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van KLED?
KLED bereikte een ATH-prijs van 0.055581 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van KLED?
KLED zag een ATL-prijs van 0.00180339 USD.
Wat is het handelsvolume van KLED?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van KLED is -- USD.
Zal KLED dit jaar hoger gaan?
KLED kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de KLED prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Kled AI (KLED) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

$102,545.16

$3,336.69

$158.20

$1.0000

$1.2129

